События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 сентября
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август)
|1,8%
|4,3% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июль)
|0,9%
|-2,7% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июль)
|-4,2%
|-5% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|53,8
|54,3 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2023)
|12,5 млрд австрл. долл
|7,7 млрд австрл. долл (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август)
|54,1
|51,8 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|51,9
|51,7 (факт)
|6:35
|JPY
|Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|0,594%
|0,657% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь)
|4,1%
|4,1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|52,8
|51,5
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|51,5
|50,2
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|47,1
|46,7
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|52,3
|47,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август)
|48,6
|47
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|50,9
|48,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (август)
|50,8
|47,9
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|51,5
|48,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|12:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (июль)
|2,3%
|-2,5%
|17:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
|54
|57,6
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ВОСА (29.09.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 10.10.2023)
|45 (1П2022) + 60,58 (фин) — див-д 2022
|34,5 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2023 (ВОСА — 25.08.2023)
|9,68 (1П2022) + 6,78 (9м2022) — див-д 2022
|13,45 (1П2023) — див-д 2023
|RUB
|Банк ВТБ — Наблюдательный совет (вопрос состава правления банка)
https://1prime.ru/experts/20230905/841657645.html