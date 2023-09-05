События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 сентября
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|0,2%
|0,3%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (2кв2023)
|2,3%
|1,7%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль)
|7%
|-4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август)
|51,7
|50,7
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|2,46%
|13:05
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|247,5 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|313 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (июль)
|-65,5 млрд долл
|-68 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2023)
|-0,6%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (июль)
|-3,73 млрд канад. долл
|-3,63 млрд канад. долл
|16:15
|GBP
|Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике
|16:35
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август)
|52
|50,4
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|52,3
|51
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август)
|50,7
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
|52,7
|52,5
|17:00
|USD
|США — Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (август)
|56,8
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|5%
|5%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|18:10
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-11,486 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 18.10.2023)
|0 — див-д 2022
|3,77 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023
https://1prime.ru/experts/20230905/841662495.html