МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 0,2% 0,3%
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (2кв2023) 2,3% 1,7%
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль) 7% -4%
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август) 51,7 50,7
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 2,46%  
13:05 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
15:30 USD США — Объем экспорта 247,5 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 313 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (июль) -65,5 млрд долл -68 млрд долл
15:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2023) -0,6% -0,1%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (июль) -3,73 млрд канад. долл -3,63 млрд канад. долл
16:15 GBP Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике    
16:35 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август) 52 50,4
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 52,3 51
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август) 50,7  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август) 52,7 52,5
17:00 USD США — Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (август) 56,8  
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 5% 5%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
18:10 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -11,486 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 18.10.2023) 0 — див-д 2022 3,77 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023