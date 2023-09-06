Индекс МосБиржи во вторник успел обновить годовой максимум, но в течение дня прошла локальная волна коррекции вниз. В результате котировки остались на прежних уровнях.

Обороты торгов остаются повышенными. Ежедневно продолжаются разгоны в третьем эшелоне. Накануне в топе у внутридневных трейдеров были низколивкидные представители сектора цветных металлов. В моменте складывается благоприятный фон для акций нефтяного сектора, которые могут тянуть индекс МосБиржи наверх. Стоимость барреля растет, а рубль остается относительно слабым.

Банк России на заседании 15 сентября может повысить ключевую ставку из-за существенных проинфляционных рисков, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. При этом он отметил, что регулятор не имеет никаких количественных целей по обменному курсу рубля. Вчера вышли комментарии аналитиков ЦБ РФ. они отмечают, что быстрое увеличение внутреннего спроса опережает возможности производителей по его насыщению. Это приводит к ускорению темпов роста потребительских цен, которые летом значительно превысили 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Ослабление рубля дополнительно подпитывает рост цен, а также вызывает повышение инфляционных ожиданий.

Индекс ОФЗ (RGBI) снижается 11 сессий подряд. Во вторник обновлены минимумы с апреля 2022 г. Жесткая риторика ЦБ РФ располагает к дальнейшему снижению коротких выпусков ОФЗ, чтоб их доходность хоть как-то соответствовала ключевой ставке в 12%. Сейчас многие короткие выпуски торгуются с более низкой доходностью, хотя регулятор открыто указывает на более длинный период удержания высокой ключевой ставки. В этой ситуации более надежным инструментом, защищающим от процентного риска, выступают облигации с привязкой купонов к рыночным ставкам (RUONIA) — флоатеры.

Фьючерсы Brent впервые с ноября прошлого года поднялись выше $90 за баррель. Ускорение обусловлено решением РФ и Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения поставок с сентября до конца 2023 г., на 0,3 и 1 млн баррелей в сутки соответственно. Создаются ожидания сохранения дефицита предложения и постепенного сокращения мировых запасов. Учитывая неэластичность нефтяного рынка, это может обеспечить сохранение восходящего тренда по Brent и далее по цепочке российского сорта Urals.

После длинных выходных американский рынок акций открылся умеренным снижением. Индекс S&P 500 потерял 0,4% и остановился в районе 4500 п. Вместе с этим вновь начала расти доходность по длинным гособлигациям США. Рост цен на нефть усиливает инфляционное давление. Общим фактором давления на рынок выступило укрепление индекса доллара (DXY). Он поднялся на новые максимумы за полгода.