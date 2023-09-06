Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы после снижения во вторник, утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent не демонстрирует существенных изменений, торгуясь в районе 90 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию объема производственных заказов в Германии, а также индекса деловой активности в сфере услуг и индекса деловой активности менеджеров по снабжению непроизводственной сферы в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 264 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в наших акциях. несмотря на противоречивую ситуацию на внешних фондовых площадках, высокие цены на нефть поддержат российский рынок. В результате, индекс Мосбиржи попытается продолжить волну роста, ближайшей целью которой выступает отметка 3 400 пунктов. При этом, на фоне слабеющего рубля и высоких цен на рынке энергоносителей, лидерами рынка могут выступить экспортеры и, в частности, нефтегазовый сектор.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 98, 105,1 и 13,39 рубля соответственно. Отметим, что рублю вновь не удается воспользоваться улучшением ситуации в ценах на нефть без дополнительной поддержки. Такая поддержка появится ближе к концу месяца, когда экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат. Плюс к этому, рубль могут поддержать итоги заседания ЦБ РФ, которое состоится в пятницу на следующей неделе. Пока же дополнительное предложение может появиться от инвесторов, в случае если они оценят текущие уровни, как локальные максимумы, и перейдут к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах.