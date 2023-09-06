Ближайшей целью роста индекса Мосбиржи может стать отметка 3 400 пунктов
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы после снижения во вторник, утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent не демонстрирует существенных изменений, торгуясь в районе 90 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию объема производственных заказов в Германии, а также индекса деловой активности в сфере услуг и индекса деловой активности менеджеров по снабжению непроизводственной сферы в США.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 264 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в наших акциях. несмотря на противоречивую ситуацию на внешних фондовых площадках, высокие цены на нефть поддержат российский рынок. В результате, индекс Мосбиржи попытается продолжить волну роста, ближайшей целью которой выступает отметка 3 400 пунктов. При этом, на фоне слабеющего рубля и высоких цен на рынке энергоносителей, лидерами рынка могут выступить экспортеры и, в частности, нефтегазовый сектор.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 98, 105,1 и 13,39 рубля соответственно. Отметим, что рублю вновь не удается воспользоваться улучшением ситуации в ценах на нефть без дополнительной поддержки. Такая поддержка появится ближе к концу месяца, когда экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат. Плюс к этому, рубль могут поддержать итоги заседания ЦБ РФ, которое состоится в пятницу на следующей неделе. Пока же дополнительное предложение может появиться от инвесторов, в случае если они оценят текущие уровни, как локальные максимумы, и перейдут к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20230906/841668065.html