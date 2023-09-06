События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 сентября
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|-7,9%
|-8,1%
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (июль)
|11,321 млрд австрал. долл
|10 млрд австрал. долл
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена совета директоров Банка Японии /BoJ/ Юнко Накагавы
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (август)
|-14,5%
|-9,8%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (август)
|-12,4%
|-8,8%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (август)
|80,6 млрд юаней
|78 млрд юаней
|6:10
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (август)
|-0,3%
|-0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (август)
|-2,4%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-1,5%
|-0,2%
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|3,605%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|1,1%
|0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|0%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2023)
|-2,1%
|3,7%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2023)
|4,2%
|1,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
|6,1%
|7,5%
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (август)
|48,6
|49,2
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,504 млн барр
|20:55
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|22:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|23:55
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Fix Price — операционные и финансовые результаты за 2кв/1П2023
|RUB
|Московская Биржа — повторное ВОСА (ВОСА, назначенное на 31.07.2023, не состоялось в связи с отсутствием кворума, реестр закрыт 20.06.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы членов Наблюдательного совета)
https://1prime.ru/experts/20230906/841675208.html