Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. Так, в Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,9%, а аутсайдером выступает рынок Китая. Исключение составляет рынок Индии, консолидирующийся над уровнями предыдущего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром растерял большую часть вчерашнего роста, отступая на 0,4% и торгуясь в районе 90,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, сегодня выделим публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, отступив до 3 245 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж в российских акциях может сохраниться. Часть инвесторов воспринимает текущие уровни, как приемлемые для фиксации прибыли по длинным позициям в российских акциях, что ведет к активизации продаж и переходу рынка в коррекцию, несмотря на продолжающийся рост в ценах на нефть. При этом стоит отметить, что все тренды на графике индекса Мосбиржи направленны вверх, что может говорить в пользу реализации сценария с целями в районе 3 400 пунктов. Отметим, что ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 3 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань прибавляют 0,2% и 0,1%, поднявшись до 98,3 и 13,42 рубля соответственно, евро консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 105,5 рубля. Несмотря на попытки закрепления нефти марки Brent над верхней границей диапазона 85 — 90 долларов, а также предстоящее временное увеличение продаж иностранной валюты со стороны Центробанка, рубль продолжает постепенное ослабление к основным мировым валютам. Основное внимание сейчас сосредоточено на предстоящем в конце следующей недели заседании ЦБ РФ, на котором регулятор вновь может пойти на повышение ставки, что может несколько охладить валютный рынок, сделав рублевые инструменты более привлекательными по доходности. На наш взгляд, до заседания регулятора рубль может продолжить постепенное ослабление.