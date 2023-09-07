МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) -7,9% -8,1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (июль) 10,268 млрд австрал. долл 8,039 млрд австрал. долл (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление члена совета директоров Банка Японии /BoJ/ Юнко Накагавы    
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (август) -14,5% -8,8% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (август) -12,4% -7,3% (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (август) 80,6 млрд юаней 68,36 млрд юаней (факт)
6:10 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (август) -0,4% -1,9% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (август) -2,5% -4,6% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -1,4% -0,8% (факт)
11:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 3,605%  
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 1,1% 0,6%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 0% 0,3%
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2023) -2,1% 3,7%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2023) 4,2% 1,6%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июль) 6,1% 7,5%
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (август) 48,6 49,2
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,504 млн барр  
20:55 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
22:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
23:55 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Fix Price — операционные и финансовые результаты за 2кв/1П2023    
  RUB Московская Биржа — повторное ВОСА (ВОСА, назначенное на 31.07.2023, не состоялось в связи с отсутствием кворума, реестр закрыт 20.06.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы членов Наблюдательного совета)    