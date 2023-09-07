События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 сентября
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (июль)
|2,35 трлн йен
|2,24 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июль)
|1,509 трлн йен
|2,295 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2кв2023)
|2,7%
|6%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|0,7%
|1,5%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|6,2%
|6,1%
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (август)
|-6,4 тыс
|18,7 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (август)
|5,5%
|5,5%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|512
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|631
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|48,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|240,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|123,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|16,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-142,1 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-70,2 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-98,5 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-4,5 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|146,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,6%
|0,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|4,3%
|5,1% (прогноз)
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023)
|318 (9м2022) + 465 (фин2022) — див-д 2022
|126 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023
|RUB
|Группа Позитив /Positive Technologies/ — ВОСА (реестр закрыт 18.07.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
https://1prime.ru/experts/20230907/841684538.html