МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (август) 2  
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июль) 8,2% 8,2%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (август) 29 тыс 17,1 тыс
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июль) -66 тыс  
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июль) 4,2% 4,3%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,3% 2,6%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) 2,1% 2,4%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (сентябрь) -71,3 -75
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (сентябрь) -12,3 -15
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (сентябрь) -5,5 -6,2
14:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR 0,3%  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
19:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 4%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (август) -221 млрд долл  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,521 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НПК ОВК /Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания"/ — ВОСА (реестр закрыт 22.08.2023, в заочной форме, увеличение УК общества путём допэмиссии акций, внесение изменений в устав)    
  RUB ИНАРКТИКА — ВОСА (реестр закрыт 18.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 22.09.2023) 8 (1кв2022) + 15 (1П2022) + 15 (9м2022) — див-д 2022 10 (1кв2023) + 16 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023