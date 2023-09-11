События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 сентября
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (август)
|2
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июль)
|8,2%
|8,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (август)
|29 тыс
|17,1 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июль)
|-66 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (июль)
|4,2%
|4,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2,3%
|2,6%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|2,1%
|2,4%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (сентябрь)
|-71,3
|-75
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (сентябрь)
|-12,3
|-15
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (сентябрь)
|-5,5
|-6,2
|14:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR
|0,3%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|19:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|4%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (август)
|-221 млрд долл
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,521 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НПК ОВК /Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания"/ — ВОСА (реестр закрыт 22.08.2023, в заочной форме, увеличение УК общества путём допэмиссии акций, внесение изменений в устав)
|RUB
|ИНАРКТИКА — ВОСА (реестр закрыт 18.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 22.09.2023)
|8 (1кв2022) + 15 (1П2022) + 15 (9м2022) — див-д 2022
|10 (1кв2023) + 16 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023
https://1prime.ru/experts/20230911/841716111.html