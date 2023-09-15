2023-09-15T16:53:23+03:00
2023-09-15T16:53:23+03:00
2023-09-15T16:53:23+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230915/841759502.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 сентября
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Ожидаемые в понедельник, 18 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPY
Япония — День почитания... ПРАЙМ, 15.09.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|JPY
|Япония — День почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже
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|
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (август)
|255 тыс
|
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (август)
|3,5%
|
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль)
|195,9 млрд долл
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 1П2023
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|RUB
|Белуга Групп — ВОСА (реестр закрыт 25.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 29.09.2023)
|150 (1П2022) + 75 (9м2022) + 400 (фин2022) — див-д 2022
|320 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023