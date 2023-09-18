Индекс Мосбиржи завершал прошлую неделю ростом к 3150 п. Торговая активность была невысокой. Почти все акции индекса закрывались в плюсе, кроме акций "Алросы", оказавшихся под давлением из-за новостей о рисках запрета импорта странами G7.

В данный момент по индексу остается актуальным диапазон 3000-3300 п., в котором могут проходить торги в ближайшей перспективе.

Ставка повышена, и это надолго

Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 12 до 13% в пятницу было нейтрально воспринято рынком акций, хотя это негативный фактор. Стоимость обслуживания долга для компаний становится выше, стимул к инвестированию снижается из-за роста нормы возврата на капитал, конкурировать с долговыми бумагами акциям теперь сложнее.

В ЦБ прямо указывают, что повышенные процентные ставки с нами надолго. Текущий подъем ключевой нельзя сравнивать с ситуацией декабря 2014 г. или февраля 2022 г. Тогда ставка поднималась для купирования рисков финансовой стабильности. Сейчас таких рисков нет, но есть активные проинфляционные факторы. В борьбе с ними срок сохранения высоких ставок будет сильно больше.

Влияние повышения ставки

Короткие ОФЗ не в полной мере заложили решение ЦБ. Доходность к погашению полугодового выпуска ОФЗ 26223 составляет 11,8% годовых. При этом высока вероятность, что ключевая в ближайшие 6 месяцев будет оставаться на уровне 13%. Так что пространство для снижения коротких ОФЗ еще есть.

В акциях рост ставок негативен для компаний с высоким рублевым долгом. Например, для МТС, "Сегежи" и "АФК Системы". В то же время бумаги Мосбиржи выступают защитным инструментом из-за ожиданий роста процентных доходов. В пятницу они оказались в числе лидеров. В среднесрочной перспективе позитивный фон также сохраняется для акций нефтяников: "Лукойл", "Роснефть", "Татнефть", "Газпром нефть".

Рубль не реагирует на ЦБ

Активные продажи юаней со стороны ЦБ пока существенно не сказались на курсе. Доллар остается около 96-97, а юань в районе 13,2-13,3. В четверг доля ежедневных операций Банка России по продаже юаней предположительно была 11,7% от оборота CNY/RUB, а в пятницу уже 14,8%. Но пока эффект от этого незначительный.

Рынок США

Американский рынок акций завершал прошлую неделю снижением. В аутсайдерах технологический сектор. В пятницу все отраслевые индекс закрывались в минусе. Котировки S&P 500 опустились на 1,2%.

На этой неделе в фокусе будет заседание ФРС в среду. Согласно расчетам Fed Watch Tool, вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 5,25-5,50% составляет 99%.