МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (август) 255 тыс 245,3 тыс
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (август) 3,5% 3,8%
23:00 USD США — Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль) 195,9 млрд долл 116,5 млрд долл
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 1П2023    
  RUB Белуга Групп — ВОСА (реестр закрыт 25.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 29.09.2023) 150 (1П2022) + 75 (9м2022) + 400 (фин2022) — див-д 2022 320 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023