На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков станет заседание ФРС США и решение по ставке. Ожидается, что американский регулятор сохранит ставку на текущем уровне. Данный шаг уже заложен в котировки активов, при этом основное внимание инвесторов будет уделено комментариям, сопутствующим данному решению. Жесткая позиция регулятора и его готовность и дальше бороться с инфляцией, а также оценки текущей экономической ситуации и траектории инфляции могут оказать давление на котировки рисковых активов. Также на неделе внимание рынков будет сосредоточено на предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых экономиках. Плюс к этому отметим публикацию данных по инфляции в Великобритании и заседание Банка Англии, который может поднять ставку на 25 б.п. Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие площадки демонстрируют снижение в пределах 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения в пятницу, пытаются перейти к коррекционному восстановлению, прибавляя чуть менее 0,2%. Позитивным моментом вновь выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 94,5 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи прибавил 0,4%, поднявшись до 3 153 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских бумагах. Подъем ставки со стороны ЦБ РФ лишь на 100 б.п., а также продолжающееся улучшение ситуации в ценах на нефть будут подталкивать российские акции вверх. В результате индекс Мосбиржи в ходе торгов может попытаться перейти к росту после консолидации предыдущей недели и сделать шаг к локальным максимумам, установленным в начале сентября.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань прибавляют 0,2% и 0,4%, торгуясь в районе 97 и 13,3 рубля, евро растет на 0,6%, поднявшись до 103,5 рубля. Отметим, что национальная валюта продолжает игнорировать улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась к верхней границе коридора 90 — 95 долларов за баррель. При этом на предстоящей неделе, кроме повышенного предложения иностранной валюты со стороны ЦБ, рубль поддержит старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат. В результате, на горизонте ближайших сессий рубль попытается перейти к укреплению, что может привести к возвращению пары доллар/рубль в диапазон 90 — 95 рублей.