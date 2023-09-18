2023-09-18T16:31:16+03:00

2023-09-18T16:31:16+03:00

2023-09-18T16:31:16+03:00

2023

https://1prime.ru/experts/20230918/841771937.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 сентября

Мнения аналитиков

Новости

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Ожидаемые во вторник, 19 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 0:00 EUR Германия — Выступление... ПРАЙМ, 18.09.2023

рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60