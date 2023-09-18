События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 сентября
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|5,5%
|5,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,1%
|0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|5,3%
|5,3%
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (август)
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (август)
|1,443 млн
|1,44 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (август)
|3,9%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (август)
|1,452 млн
|1,44 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|3,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,6%
|0,2%
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|4,5%
|20:45
|CAD
|Канада — Выступление члена Совета управляющих Банка Канады /BoC/ Шарон Козицки
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,174 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|событий не запланировано
https://1prime.ru/experts/20230918/841771937.html