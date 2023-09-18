МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 5,5% 5,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,1% 0,6%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 5,3% 5,3%
15:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (август) 0,1%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (август) 1,443 млн 1,44 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (август) 3,9%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (август) 1,452 млн 1,44 млн
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 3,2%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,6% 0,2%
20:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 4,5%  
20:45 CAD Канада — Выступление члена Совета управляющих Банка Канады /BoC/ Шарон Козицки    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,174 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB событий не запланировано    