МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Сегодня ожидается заседание ФРС по диапазону базовой процентной ставки. Рынок не ожидает ее изменения регулятором — согласно данным с рынка процентных фьючерсов участники торгов оценивают вероятность сохранения диапазона ставки на текущем уровне в 99%.

В пользу очередной паузы в изменении ставки говорят последние данные по инфляции в США — в августе базовый индекс потребительских цен, исключающий из расчета волатильные цены на продовольствие и энергоносители, вырос на 4,3% год к году, что совпало с ожиданиями и было ниже уровня июля, когда рост составил 4,7% год к году. Таким образом, наиболее интересным будет не само заседание руководства ФРС, а его комментарии по итогам — именно они могут изменить ожидания участников рынка относительно будущих процентных ставок. Комментарии, в свою очередь, скорее всего будут носить выжидательный характер — ФРС будет оценивать насколько устойчивый характер носит замедление инфляции. В настоящий момент рынок склоняется к тому, что ставки сохранятся на текущих уровнях до конца года, однако оцениваемая вероятность их роста на 25 базисных пунктов также не маленькая — около 35% в настоящий момент.

Любое смягчение риторики ФРС будет еще одним позитивным сигналом для ожиданий по спросу на нефть на текущий год. По данным МЭА, с действующими ограничениями поставок ОПЕК+ дефицит на рынке нефти в августе уже составлял 1,7 миллиона баррелей в сутки, а с текущими темпами роста спроса к концу года может увеличиться до 3 миллионов баррелей в сутки. Это продолжает толкать нефтяные котировки вверх. С начала августа, цена на нефть уже выросла на 11% и надежно укрепилась на уровнях выше $90 за баррель.