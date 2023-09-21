МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. На российском рынке акций наблюдается всплеск волатильности на повышенных оборотах. Индекс Мосбиржи в среду обновил локальные максимумы и приближался к 3000 пунктам, после чего рынок резко развернулся наверх. Из голубых фишек сильнее остальных на отскоке выглядели "Лукойл", "Новатэк" и НЛМК. Риски повторного снижения повышенные ввиду слабого внешнего фона. В частности, цены на нефть сегодня продолжают падать. Ключевой уровень по индексу Мосбиржи расположен около 3010-3015 пунктов. Если этот рубеж будет пройден вниз, то распродажи ускорятся. Пока же этого не произошло, то по-прежнему актуален широкий боковой коридор.

Акции третьего эшелона накануне снова в массе показали гораздо более слабый результат, чем голубые фишки. 84 акции потеряли более 4%, тогда как индекс Мосбиржи вырос на 0,25%. Отставание выглядит оправданным, учитывая то, что ранее большинство низколиквидных бумаг были замечены в безосновательных разгонах. Мосбиржа и ЦБ РФ на этом фоне сообщили о новых мерах по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен таких акций. С сегодняшнего дня по акциям третьего уровня листинга вводится ограничение на максимальное отклонение цены заявок на покупку в 22%. То есть взлеты на 40% или 100% в течение одной сессии по ним теперь будут невозможны.

Ключевая ставка в США ожидаемо осталась на уровне 5,25-5,50%. Решение принято единогласно. ФРС отметила солидный рост американской экономики. При этом темпы увеличения числа рабочих мест замедлились в последние месяцы, хотя и остаются сильными. Безработица сохранилась на низком уровне, а инфляция по-прежнему повышенная. Представлен новый прогноз по экономическим показателям и ключевой ставке. По сравнению с июньскими ожиданиями ФРС оценка экономики улучшилась. В 2023 году ВВП может вырасти на 2,1% вместо 1%, в 2024 году — на 1,5% вместо 1,1%. Уровень безработицы составит 3,8% и 4,1%. ФРС немного повысила оценку инфляции — до 3,3% в 2023 году, 2,5% в 2024 году, 2,2% в 2025 году. Прогноз по ключевой ставки стал более консервативным: он снижен с 5,6% до 5,1% в следующем году и до 3,9% в 2025 году. При этом по словам Джерома Пауэлла, ФРС готова продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, если потребуется. Допускается еще одно повышение до конца года.

На фоне заседания ФРС и речи Джерома Пауэлла индекс S&P 500 показал негативную динамику, потеряв в среду около 1%. Вместе с тем доходности по 10-летним гособлигациям США обновила максимумы за 16 лет, поднявшись до уровня 4,43%. Это негативный фон для акций.