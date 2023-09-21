2023-09-21T16:29:46+03:00

2023-09-21T16:29:46+03:00

2023-09-21T16:29:46+03:00

2023

https://1prime.ru/experts/20230921/841796023.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 сентября

Мнения аналитиков

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Ожидаемые в пятницу, 22 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:30 JPY Япония — Общенациональный... ПРАЙМ, 21.09.2023

рынки, бизнес, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60