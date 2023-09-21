События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 сентября
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|3,1%
|3%
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|54,3
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|-1,4%
|0,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (август)
|-3,4%
|-1,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (август)
|-3,2%
|-1,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|-1,2%
|0,5%
|9:30
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|0,6%
|0,4%
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|46
|46
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|46
|46
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|39,1
|39,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|47,3
|47,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|43,5
|44
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь)
|46,7
|46,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|47,9
|47,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (сентябрь)
|48,6
|48,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|49,5
|49,2
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|-0,8%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|0,1%
|0,4%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|47,9
|48
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь)
|50,2
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сентябрь)
|50,5
|50,6
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|515
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|641
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|46,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|326,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|123,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|9,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-116,3 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-79,5 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-98,7 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-9,3 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|113,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ИНАРКТИКА — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2023 (ВОСА — 12.09.2023)
|8 (1кв2022) + 15 (1П2022) + 15 (9м2022) — див-д 2022
|10 (1кв2023) + 16 (1П2023) — див-д 2023
https://1prime.ru/experts/20230921/841796023.html