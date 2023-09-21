МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 3,1% 3%
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 54,3  
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) -1,4% 0,6%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (август) -3,4% -1,3%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (август) -3,2% -1,2%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (август) -1,2% 0,5%
9:30 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 0,6% 0,4%
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 46 46
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 46 46
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 39,1 39,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 47,3 47,2
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 43,5 44
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь) 46,7 46,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 47,9 47,7
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (сентябрь) 48,6 48,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 49,5 49,2
14:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) -0,8% 0,5%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 0,1% 0,4%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 47,9 48
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь) 50,2  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сентябрь) 50,5 50,6
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 515  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 641  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 46,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 326,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 123,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 9,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -116,3 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -79,5 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -98,7 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -9,3 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 113,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ИНАРКТИКА — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2023 (ВОСА — 12.09.2023) 8 (1кв2022) + 15 (1П2022) + 15 (9м2022) — див-д 2022 10 (1кв2023) + 16 (1П2023) — див-д 2023