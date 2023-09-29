Индекс МосБиржи растет третий день подряд. В четверг вновь в лидерах роста были акции нефтяных компании и транспортного сектора. Общий внешний фон остается стабильным. По индексу ближайший ориентир — отметка 3140 п. В этом районе проходит уровень отскока в 50% от величины всей волны снижения с годовых максимумов в предыдущие недели. Общая картина на дневном графике характеризуется широкой боковой «пилой», сформировавшейся в начале августа. Сейчас индекс подходит ровно к ее середине. Фавориты прежние: ЛУКОЙЛ, Татнефть и Газпром нефть. Кроме того, привилегированные акции Сургутнефтегаза на ожиданиях высоких дивидендов вчера обновили исторический максимум.

Индекс ОФЗ падает пятую сессию подряд. Накануне он обновил минимумы с апреля 2022 г. Участники рынка продолжают закладывать в цену облигаций риски дальнейшего роста ключевой ставки и ее нахождение на относительно высоком уровне в течение продолжительного периода времени. Причин для разворота к росту в облигациях сейчас нет. В этой ситуации выбор флоатеров против бумаг с постоянным купоном себя оправдывает.

Ралли в нефти приостановилось. Фьючерсы Brent в четверг упали на 1,4%, откат начался после достижения уровня $97. Каких-то значимых новых причин для падения не было, кроме общей перекупленности. Вероятность возобновления роста после нефти локальной коррекции остается повышенной. Среднесрочным ориентиром наверху выступает район $100-102 за баррель.

Индекс S&P 500 опускался в район 4240 п., вплотную приблизившись к нижней границе растущего тренда, который сформировался еще в октябре прошлого года. В четверг последовал отскок на 0,6%. Локальную поддержку американскому рынку акций оказала и остановка волны роста доходностей по длинным гособлигациям. Тем не менее сентябрь для S&P 500 закрывается с потерями на 4,6%. И это худший месячный результат в этом году.