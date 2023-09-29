Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Китае, ведущие площадки подтягиваются в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого роста днем ранее, сегодня прибавляют порядка 0,2%. Исключение составляет рынок энергоносителей, где декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1%, торгуясь в районе 93,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных повлиять на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по расходам на личное потребление в США и предварительную статистику по инфляции в Еврозоне.

По итогам четверга индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, закончив сессию в районе 3 108 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток нашего рынка продолжить восходящую динамику. Преодоление в четверг сопротивления на отметке 3 075 пунктов станет техническим фактором, способствующим покупкам. Также поддержку нашему рынку окажет улучшение настроений на внешних площадках. Однако ближе ко концу сессии возможна активизация продаж на фоне фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в российских акциях, что приведет к компенсации большей части утреннего роста.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так к 9.30 мск доллар и евро прибавляют 0,2% и 0,3%, поднявшись до 97 и 102,6 рубля, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 13,31 рубля. В ходе сессии давление на национальную валюту может сохраниться, что позволит паре доллар/рубль сделать шаг к отметке 97,5 рубля. При этом ближе к концу сессии рубль может отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах.