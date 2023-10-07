МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. На уходящей неделе курс доллара к рублю вырос с 97,97 до 101,50 рубля. 2 октября рубль начал ослабляться на фоне роста доллара и снижения цен на нефть ниже $90 за баррель. Нефть обвалилась на фоне закрытия длинных позиций после падения цены ниже $90 за баррель. Это технический фактор, который нужно принять как данность, поскольку когда маржинальные позиции закрываются по защитным стопам, цена падает игнорируя позитивные новости. За неполную неделю нефть марки Brent подешевела на 8,86%, до $83,73 c $92,18. Курс доллара показывает недельную доходность на 2,5%.

Подводя итог, можно констатировать устойчивую тенденцию к ослаблению рубля к основным валютам на фоне снижения цен на нефть и отсутствия активных мер регуляторов по стабилизации курса. На момент написания обзора пара доллар/рубль торгуется на уровне 100,45 рубля, курс евро — 105,89 рубля, курс юаня — 13,72 рубля.

По Brent ближайшая ключевая поддержка находится на отметке в 82 рубля. Текущая котировка 84,19 рубля за баррель. Цена уже привлекательная для спекулятивных покупок, но трейдеры ждут отчета по рынку труда в США.

Отчет может изменить настроения на рынке, но поскольку Nonfarm Payrolls непрогнозируемый показатель и вызывает на всех рынках повышенную волатильность, то выводы нужно делать по итогам торгов 9 октября.

Пара доллар/рубль достигла промежуточного расчетного целевого уровня 101,50 рубля. Условия для нисходящей коррекции выполнены, но по объемному анализу покупки превалируют над продажами. На данный момент спрос на валюты высокий, поскольку власти бездействуют, а дисбаланс между спросом и предложением на стороне иностранных валют.

Технический анализ указывает на возможность дальнейшего ослабления рубля до уровней 104-105 рублей. Курс евро установил недельный максимум 106,91 рубля. На горизонте у покупателей сейчас 109 рублей, по юаню — 14,00 рубля.

Ключевые моменты недели: