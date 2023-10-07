МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе усилила падение к основным торгуемым на Московской бирже валютам. В итоге рубль обновил минимумы с середины августа против доллара (который вернулся на трехзначный уровень), юаня и евро.

Диапазон курсовых колебаний продолжил расширяться. Так, на Мосбирже доллар провел неделю в коридоре 97,82-101,5 рубля, евро: 103,5-106,91 рубля, юань: 13,41-13,87 рубля. Доллар обновил максимум с 14 августа (101,5 рубля), евро — с 15 августа (106,91 рубля), юань — с 14 августа (13,87 рубля).

Курс рубля попал под давление сжавшейся ликвидности: длинные выходные в Китае обусловили отсутствие операций ЦБ РФ по продаже валюты в рамках зеркалирования операций по инвестированию средств ФНБ.

Кроме того, негативно на курсе рубля сказалась приостановка экспорта российских нефтепродуктов для подержания их предложения на внутреннем рынке. Наконец, сама цена нефти рухнула за неделю более чем на 11% после активного роста в предыдущие недели.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 2,44 рубля до 100,41 рубля, юаня — на 23 копейки до 13,72 рубля, евро — на 2,42 рубля до 105,77 рубля.

Рублевая цена барреля нефти марки Brent за неделю упала до 8,5 тысяч против 9,1 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОЩУЩАЛ НЕДОСТАТОК ВАЛЮТЫ

Рубль начал неделю падением против основных валют на фоне завершения налогового периода сентября и начала новых отчетных периодов — месяца и квартала.

Дополнительному недостатку валюты на рынке способствовали длинные выходные в Китае, обусловившие отсутствие продаж юаней со стороны ЦБ РФ.

Наконец, игроки рынка обратили внимание на сообщения, что Минфин России направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября 398,72 миллиарда рублей, по 18,12 миллиарда рублей в день.

На предыдущий период аналогичные показатели составляли 276,16 миллиарда рублей и 13,15 миллиарда соответственно.

Впрочем, в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года. Это обусловило то, что негатив для рубля оказался психологическим.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в ослаблении против основных валют, хотя и пытался стабилизироваться неподалеку от годовых минимумов относительно доллара.

При этом вербальные интервенции продолжаются. Так, президент России Владимир Путин заявил, что проблемы заключаются в невозврате выручки. Однако правительство РФ и ЦБ реагируют на колебания рубля и предпринимают правильные меры, считает он.

Сам факт, что рубль был рядом, но не обновил годовой минимум, дает надежду на улучшение ситуации после завершения длинных китайский выходных. Оно повысит ликвидность на российском валютном рынке. В итоге рублю будет легче искать текущее курсовое равновесие, которое может быть и ниже 100 рублей за доллар. В крайнем случае финрегуляторы могут прийти на помощь, например, ужесточив ограничения на движение капитала.