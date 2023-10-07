Антирекорды рубля: до пиков августа
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российская валюта находится под воздействием роста доллара на мировом валютном рынке и приближается к отметке 101,75 рубля, этот пиковый показатель был зафиксирован в августе.
В то время как рубль ослабевает по отношению к доллару, его динамика против евро более устойчива, особенно в свете снижения курса евро к доллару до годовых минимумов, составивших 1,0450.
Необходимо отметить, что 22 сентября Банк России завершил временную программу продажи валюты, направленную на выплату еврооблигаций, что создало дополнительное давление на рубль и смягчило эффект от повышения учетной ставки.
В этой ситуации, возможно, регулятору придется продолжить ужесточение монетарной политики, пока не произойдет улучшение экономических показателей, связанных с балансом внешней торговли. Следующее заседание Центрального Банка по ключевой ставке запланировано на 27 октября.
В целом сейчас кроме динамики цен на нефть и действий Банка России на рубль значительно влияют также данные платежного баланса: внешний долг и выплаты по нему, а также настроения инвесторов.
Прогнозы:
Возможные границы колебаний курса американской валюты в ближайшие недели: 92,5-101,75 рубля. Евро, в свою очередь, может достичь 101,5-105,5 рубля. Возможная цель по юаню 13,95 руб.
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