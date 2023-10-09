В пятницу, 6 октября, рубль продемонстрировал устойчивость к иностранным валютам. После обновления минимумов на открытии, он к закрытию торгов отыграл все потери на фоне ослабления доллара после публикации данных по рынку труда США.

В сентябре в США был зафиксирован рекордный прирост рабочих мест — 336 тыс., что является максимумом за последние 8 месяцев при прогнозе 170 тыс. Однако темпы роста зарплат замедлились, что говорит об увеличении рабочих мест в низкооплачиваемых секторах. Это привело к снижению доллара после первоначального роста. Трейдеры усилили ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС после сильных данных по рынку труда. Однако к закрытию недели консенсус сместился к тому, что резкого ужесточения денежно-кредитной политики не будет.

Нефть марки Brent завершила неделю падением на 8,44%, тогда как в пятницу рост составил 0,2%, несмотря на снижение до $83,40 за баррель. Восстановление произошло после публикации данных из США и ослабления доллара.

В понедельник, 9 октября, нефть марки Brent подорожала на 4% на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Израиль официально объявил о переходе в состояние войны в связи с массированным ракетным обстрелом со стороны ХАМАСа и ввел в действие пункт 40 Основного закона, предусматривающий начало крупных военных действий. Израильская армия начала операцию "Железные мечи" в ответ на действия ХАМАСа, объявившего операцию "Потоп Аль-Аксы". Стороны используют крупные военные силы, и существует угроза дальнейшей эскалации противостояния с непредсказуемыми последствиями для региона. Военные эксперты не исключают риск срыва поставок нефти через Ормузский пролив при эскалации. Снижение цены за баррель Brent ниже $86,30 станет сигналом снижения напряженности на нефтяном рынке.

Рубль открылся небольшим укреплением на фоне дорожающей нефти, но затем ушел в минус. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 100,53 руб. Военный конфликт на Ближнем Востоке повысил цены на нефть, но этого будет недостаточно, чтобы развернуть нисходящий тренд по рублю. Ситуация на валютном рынке остается неустойчивой, рубль подвержен высоким рискам ослабления. Курс доллара к рублю достиг промежуточного расчетного целевого уровня в 101,50 рублей. Хотя условия для нисходящей коррекции выполнены, по объемному анализу покупки доллара превалируют над продажами. Согласно техническому анализу, возможно дальнейшее ослабление рубля до уровней 104-105 рублей. Курс евро достиг недельного максимума в 106,91 рубля. Покупатели нацелены на достижение уровня 109 рублей за евро и 14,00 рублей за юань.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,42%, до 3144,89 п., индекс РТС — на 0,46%, до 987,14 п. Индекс Мосбиржи сохраняет боковое движение и учитывая, что рубль склонен к ослаблению, то по нему стоит ожидать умеренного роста. Рост котировок выше 3180 на данный момент пока не просматривается. Ждем консолидации в районе 3140 п.