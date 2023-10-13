МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В четверг, 12 октября, торги по рублю закрылись в плюсе после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о введении обязательной продажи валютной выручки для 43 крупнейших российских экспортеров. Пара доллар/рубль упала на 2,77%, до 97,42 рубля; евро/рубль — на 3,46%, до 102,81 рубля; юань/рубль — на 2,98%, до 13,30 рубля.

Решение об обязательной продаже валюты крупными экспортерами позволит увеличить предложение валюты на внутреннем валютном рынке России, но эффект будет непродолжительным. Для устойчивого укрепления рубля нужно решать фундаментальные проблемы: снижение инфляции, повышение инвестпривлекательности, снижение вывода капитала и увеличение экспорта на фоне санкций. В долгосрочной перспективе укрепление рубля будет зависеть от ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и улучшения торгового баланса России.

Указ президента укрепил рубль на 3,71%, до 96,46 рубля. С открытия основной сессии пара доллар/рубль консолидировалась на уровне 97 рублей. К закрытию вечерней сессии доллар восстановился до 97,50 рубля. Волатильность быстро сошла на нет. Что касается нефти, цены на нее немного выросли. Рост замедлился после публикации данных о резком увеличении запасов нефти в США. Согласно докладу Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю выросли на 10,18 миллиона баррелей. Это значительно превысило прогнозы экспертов. Запасы бензина за неделю уменьшились на 1,3 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов — на 1,8 миллиона баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 300 тысяч баррелей в сутки (б/с), до уровня 13,2 миллиона баррелей в сутки.

МЭА повысило прогноз роста спроса в 2023 году до 2,254 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также прогнозирует увеличение спроса в 2023 и 2024 годах. Кроме того, в сентябре 2022 года экспорт российской нефти вырос до максимума с июля, а дисконт по отношению к Brent сократился до минимума с марта. Это поддерживает нефтяные цены.

Индекс доллара в четверг восстановился до 106,37 пункта. Резкий рост последовал после публикации отчета по инфляции в США. Индексы потребительских цен и цен производителей за сентябрь оказались выше прогнозов, что напомнило инвесторам о возможности дальнейшего повышения ставок ФРС до конца года с целью сдерживания инфляции. Индекс CPI в США в сентябре вырос на 3,7% в годовом выражении, превысив прогнозное значение в 3,6%. Базовый CPI увеличился на 4,1% год к году, что соответствует прогнозам и замедлился по сравнению с предыдущими 4,3% год к году

Доходности по гособлигациям США существенно выросли: доходность 2-летних облигаций поднялась до 5,07%, а 10-летних — до 4,72%, что привело к укреплению доллара и уходу из рисковых активов.

В пятницу, 13 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,62. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по валютам. Новостной фон, похоже, отыгран. Участники рынка не стали продавать валюту, заняли выжидательную позицию. Вчера образовался гэп. Перед выходными ожидаю восстановления доллара до 98 рублей. Склоняюсь к тому, что покупатели закроют гэп в течение четырех торговых дней. Как только будет пройден уровень 98,50 рубля, очень быстро цена вернется к 100 рублям.

Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, до 3174,66 пункта, тогда как долларовый индекс РТС вырос на 2,11%, до 1026,42 пункта. Минимум по индексу Мосбиржи зафиксирован на отметке 3122,58 пункта. Меры по обязательной репатриации и продаже валютной выручки оказали ограниченное влияние на наш рынок. Покупатели откупили подешевевшие акции, потому что не прогнозируют укрепление рубля.