МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 1,3% и отскочил после потерь предыдущей сессии. Таким образом, вся просадка из-за фактора укрепления рубля отыграна, что указывает на силу покупателей. Особенно сильно выглядят акции "Лукойла", которые имеют наибольший вес в индексе (15,8%). Бумаги два дня подряд выглядят существенно лучше рынка, показывая самые высокие обороты среди всех акций. Вчера котировки "Лукойла" обновили исторический максимум и выросли на 3,3%.

Власти не будут раскрывать детали принятых мер по валютному контролю. Не будет обнародован список компаний, которые попали под новый указ по продаже валютной выручки. Также не будет раскрыто и минимальное пороговое значение по возврату обязательной выручки. В этой ситуации качественно оценить эффект для курса рубля от новых мер невозможно. Курс USD/RUB вчера со старта торгов опустился к 97 рублям, реагируя на меры в отношении экспортеров. Однако на этом все закончилось. Никакой устойчивой тенденции по укреплению или ослаблению рубля впоследствии не наблюдалось. Это намекает на высокие шансы дальнейшей консолидации курса около текущих значений.

Американский рынок акций после четырех сессий роста начал снижаться. В четверг все ключевые индексы закрывались в минусе. Котировки S&P 500 опустились к 4350 пунктам. Снижение произошло после отчета по индексу потребительских цен, который показал, что инфляция остается повышенной. За сентябрь она выросла на 0,4% или на 3,7% в годовом выражении.

Сегодня в фокусе сезон отчетов за III квартал. Начнут публиковать финансовые результаты крупнейшие банки: JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo.

Стоимость ближайших фьючерсов на хабе TTF в Европе поднялась на 15% за одну сессию. Контракт сейчас торгуются выше $570 за тысячу кубических метров. Складывается благоприятная конъюнктура для акций Газпрома.