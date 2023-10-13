Российская валюта на завершившейся рабочей неделе ощутимо выросла после новостей, касающихся указа президента России об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами. В итоге рубль все же отвоевал у доллара ключевой уровень 100 рублей.

Диапазон курсовых колебаний при этом еще расширился. Так, на Мосбирже доллар провел неделю в коридоре 96,46-102,35 рубля, евро: 102,08-108,03 рубля, юань: 13,20-14,03 рубля. Доллар, в итоге, обновил минимум с 27 сентября, евро — с 28 сентября, юань — с 27 сентября.

Курс рубля получил от властей поддержку, нацеленную на возврат валюты и насыщение ею российского рынка и на обязательную продажу экспортной выручки крупными компаниями для удовлетворения возросшего спроса на нее.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю упал на 3,17 рубля до 97,24 рубля, юаня — на 41 копейку до 13,31 рубля, евро — на 3,6 рубля до 102,17 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подросла до 8,7 тысячи против 8,5 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОСТАВАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ…

Рубль начал неделю широкими курсовыми колебаниями против основных валют с тенденцией к ослаблению и обновлению долларом и юанем максимумов с марта прошлого года.

Дисбаланс спроса на инвалюту и ее предложения мог локально усилиться после введения временного запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ. При этом на фоне возобновления (после недельных выходных в Китае) операций с юанем, объемы торгов валютой выросли, что повысило ликвидность рынка.

Игроки рынка обратили внимание на оценки Центробанка о том, что профицит внешней торговли страны в январе-сентябре упал до 87,8 миллиарда долларов против 252,7 миллиарда годом ранее. Кроме того, регулятор оценил, что профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре рухнул до 40,9 миллиарда долларов против 196 миллиарда соответственно.

Впрочем, этот негатив был отчасти компенсирован заявлениями зампреда ЦБ Алексея Заботкина по денежно-кредитной политике (ДКП). Регулятор считает, что проинфляционные риски сейчас преобладают. Банк России должен будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в 2024 году для возврата инфляции к цели 4%, могут потребоваться новые повышения ключевой ставки, сказал он.

ПОКА ВЛАСТИ НЕ ПОМОГЛИ

Однако середину недели и ее завершение рубль провел в укреплении против основных валют. Помощь пришла от властей, которые решили взять под контроль, для начала, экспортные потоки капитала. Они, несмотря на общий, позитивный для рубля профицитный платежный баланс, в последнее время с перебоями доходили до внутреннего рынка, что обуславливало дефицит инвалюты и соответственно — слабость рубля.

В итоге, согласно указу президента, экспортеры с 16 октября должны будут зачислять на российские счета не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а также — продавать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки, пояснило правительство России.

Таким образом, регламентирован по срокам и размеру возврат валюты в страну и самое главное — ее продажа на внутреннем рынке. Это должно сместить баланс в сторону предложения валюты даже на фоне довольно высокого в последнее время спроса на нее со стороны импортеров. В итоге, курс скорее всего, уже точно пока не будет трехзначным и, скорее всего, для начала он пойдет в направлении 90 рублей за доллар.