Рынок акций завершал прошлую неделю ростом. Локальная просадка из-за укрепившегося рубля была быстро выкуплена. Сейчас индекс МосБиржи приближается к 3200 п. Лучше рынка выглядят акции нефтяных компаний на фоне уверенного роста фьючерсов Brent. Бумаги сектора могут обеспечить продолжение роста котировок индекса. Он способен постепенно подняться к верхней границе широкого бокового коридора последних месяцев (3250-3290 п.).

В пятницу появились детали принятых мер по обязательной продаже выручки 43 компаниями. Так, с 16 октября они обязаны репатриировать в Россию 80% выручки в иностранной валюте в течение 60 дней. Из этой сумму компании должны продавать на внутреннем рынке 90% валюты. Конкретные имена корпораций, на которые распространяются меры, не раскрываются. Комментируя эту тему, президент РФ заявил, что российскому бюджету нужен курс "чуть-чуть ниже". Если бы он был таковым, то и не было бы необходимости в этом указе по репатриации выручки.

Фьючерсы Brent перед выходными резко выросли, прибавив более 5%. Сегодня цена находится выше $90 за баррель. Опасения участников рынка связаны с риском расширения границ конфликта на Ближнем Востоке и перебоях в поставках нефти. Кроме того, вышедшие прогнозы от EIA, МЭА и ОПЕК предполагают наличие дефицита предложения на рынке нефти в 2023 г. из-за добровольного сокращения поставок Россией и Саудовской Аравией.

Среди крупных компаний первыми свои результаты представили банки. JPMorgan увеличил чистую прибыль в III квартале на 35%, выручку — на 22% (г/г). Банк Wells Fargo превысил консенсус-прогнозы аналитиков. Квартальная выручка увеличилась на 7%. Банк стал бенефициаром высоких процентных ставок и инвестиционной деятельности. Citigroup нарастил чистую прибыль и выручку, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков. Выручка увеличилась на 9% (г/г). Глава банка отметил полученную выгоду от сервисного бизнеса. На предстоящей неделе 11% компаний из индекса S&P 500 опубликуют свои финансовые результаты.