МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Украина не сможет захватить российские территории и, наоборот, может лишиться своих земель, заявил бывший американский дипломат Чез Фриман в интервью Youtube-каналу Dialogue works. В США рассказали, какие территории может потерять Украина

"Украинское правительство пролило очень много крови, поэтому планам по захвату Крыма, Донбасса, Запорожья или Херсона не суждено сбыться", — отметил Фриман.

В случае возможных переговоров Москва не будет соглашаться на условия Украины, так как предыдущие соглашения были выгодными исключительно для украинского правительства, добавил эксперт.

По мнению эксперта, существование Украины ставится под угрозу. Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но украинские власти решительно их отвергают.

Кроме того, Фриман подчеркнул, что Киев не отказывается от преследования своих целей: формирования украинской национальной идентичности, из которой исключается русский язык, продвижение политики русофобии, а также интеграция в Евросоюз.

В России не раз заявляли, что сейчас нет предпосылок для перехода к мирным решениям, а достижение целей спецоперации остается приоритетом.