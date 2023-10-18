Как вырастет ставка. Экономика замерла в ожидании решения ЦБ
На ближайшем заседании, 27 октября, ЦБ России может в очередной раз повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 14% годовых. Это связано с сохраняющимся высоким инфляционным давлением в экономике и ослаблением рубля. Повышение ставки направлено на сдерживание инфляции и возвращение ее к целевому уровню 4% в 2024 году. Решение ЦБ по повышению ставки в текущих условиях высокой инфляции представляется оправданным, но будет иметь негативный эффект на экономический рост.
Есть 25% вероятность, что ставка останется на уровне 13%, поскольку для стабилизации курса рубля правительство ввело обязательную репатриацию и продажу валютной выручки на российском рынке. Данная мера вводится на 6 месяцев. Курс рубля временно стабилизировался.
Дополнительную поддержку ему оказывает нефтяной рынок, на котором нефть марки Brent подорожала до $92,70 за баррель.
Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов для населения и бизнеса, снижению темпов кредитования. Для вкладчиков это означает возможное повышение ставок по депозитам. Банки стали повышать ставки по вкладам, не дожидаясь 27 октября, значит, они ожидают повышения ставки как минимум на 50 базисных пунктов.
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