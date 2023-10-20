Индекс МосБиржи в четверг показал умеренный подъем. Среди голубых фишек не было единой тенденции. Обороты торгов начали снижаться. Новыми лидерами роста оказались акции Мечела и Яндекса. Они же вошли в топ-3 по объему торгов на рынке.

Индексу МосБиржи остается подняться на 0,9%, чтобы обновить максимумы года и выйти из боковика последних месяцев. При спокойном внешнем фоне в ближайшей перспективе это может произойти.

Цены на нефть Brent подскочили на 2%, достаточно быстро переварив негатив из-за новостей о возможном росте добычи Венесуэлы. Из-за снятия ряда санкций США страна может нарастить производство, однако это отдаленная перспектива. В фокусе сейчас риски обострения ситуации на Ближнем Востоке, что обеспечило подъем котировок Brent выше $93 за баррель.

Доходности гособлигаций США выросли до новых многолетних максимумов. По 10-летним выпускам они поднялись к отметке в 5%. Это негативно повлияло на общий сентимент на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 0,8%. Все отраслевые индексы завершали сессию в минусе.

Не вдохновило инвесторов и выступление главы ФРС. Джером Пауэлл отметил, что по-прежнему могут появиться основания для повышения ключевой ставки в целях борьбы с инфляцией. В частности, может потребоваться охлаждение рынка труда и темпов экономического роста за счет ужесточения ДКП.