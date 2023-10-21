Российская валюта большую часть завершившейся рабочей недели провела в стабилизации, после которой рубль ощутимо вырос. А курс продолжил закрепляться ниже психологической отметки 100 рублей за доллар.

Диапазон курсовых колебаний при этом остался широким, а сами курсы инвалют обновили минимумы за несколько недель. Доллар, в итоге, уходил на минимум с 13 сентября (95,2 рубля), евро — с 12 сентября (100,75 рубля), юань — с 21 сентября (12,998 рубля).

Курс рубля еще на прошлой неделе получил в виде указа президента поддержку, нацеленную на возврат валюты и насыщение ею российского рынка и на обязательную продажу экспортной выручки крупными компаниями для удовлетворения возросшего спроса на валюту.

Приближение налогового периода октября (суммарные платежи оцениваются в 4 триллиона рублей) увеличивало предложение валюты от экспортеров, повышающих рублевую ликвидность. Рост рынка нефти до максимумов с конца сентября (93,8 доллара за баррель сорта Brent) также поддержал курс рубля.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю упал на 1,92 рубля до 95,32 рубля, юаня — на 31 копейку до 13,0 рубля, евро — на 1,32 рубля до 100,85 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подросла до 8,8 тысячи против 8,7 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ…

Рубль начал неделю стабилизацией против основных валют – около уровней закрытия предыдущей рабочей недели. Игроки оценивали перспективы рыночной конъюнктуры после начала действия указа об обязательной продаже выручки экспортерами.

В частности, в СМИ появились подтвердившиеся позже подробности указа о обязанности компаний предоставлять консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах с учетом всех дочерних предприятий, в том числе зарубежных.

Целью подобных мер станет повышение прозрачности валютных потоков всей группы для корректности исполнения указа о продаже валютной выручки.

Внутренние факторы курсообразования рубля были усилены внешним геополитическим фоном: риски эскалации в ближневосточном регионе вернули рынок нефти к росту в направлении 94 долларов за баррель сорта Brent.

В секторе Газа во вторник погибло несколько сотен человек после удара по старейшей больнице в Палестине — "Аль-Ахли". Инвесторы также реагировали на сообщение Пентагона о том, что эсминец ВМС США перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена, предположительно, в сторону Израиля. Кроме того, Израиль, как ожидается, готовится к наземной операции в секторе Газа.

НО СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ ЭКСПОРТЕРОВ

Завершение рабочей недели рубль провел в укреплении против основных валют, которое особенно усилилось в конце недели. Видимо, экспортеры, которым нужна рублевая ликвидность для уплаты налогов решили не ждать более выгодного курса и примерно за неделею до окончательной даты платежа резко нарастили продажу валюты.

Между тем, ЦБ РФ оценил, что в сентябре рост корпоративного кредитного портфеля ускорился до 2% после 1,7% в августе. Кредиты привлекали, в том числе, компании для финансирования сделок по выходу нерезидентов из российских активов, что подстегнуло спрос на валюту в сентябре и привело к экстренным мерам властей по стабилизации курса рубля.

При этом в ЦБ ожидают некоторого замедления корпоративного кредитования в четвертом квартале с учетом роста ставок. В этой связи, в ближайшую пятницу ЦБ РФ, скорее всего, еще повысит ключевую ставку – как минимум до 14% годовых, что еще надежнее закрепит курс доллара ниже 100 рублей и поможет рублевым «быкам» продолжить движение в направлении 90 рублей.