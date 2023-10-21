Рубль укрепляется, ожидается очередное повышение ставки ЦБ
Курс российской валюты не смог удержаться на пиках предыдущей недели и возвращается к диапазону, установленному с августа текущего года. Ряд факторов содействуют укреплению рубля: решение монетарных властей ограничить движение капитала с помощью обязательств по продаже экспортной выручки; восстановление торгового баланса страны, с ростом на $11 млрд в августе по сравнению с $5,67 млрд в июле; рост инфляции до 6%, что может привести к очередному повышению ставки Банка России на заседании 27 октября.
Напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать нефтяной рынок: цены на нефть марок Brent и Urals уже выше $90 и $80 за баррель соответственно, что способствует притоку нефтедолларов в экономику и укреплению российской национальной валюты к концу года.
Курс доллара к рублю снижается параллельно с увеличением налоговых платежей и стабильными ценами на нефть. Важно понимать, что это не является падением доллара, а скорее технической коррекцией курса.
ПРОГНОЗЫ
Доллар приближается к нижней границе торгового коридора в 92,5-93 рубля за доллар, после отката с уровней сопротивления в диапазоне 100-103 рублей. На предстоящей неделе российская валюта, вероятно, будет находиться в диапазоне от 95 рублей до 96,5 рубля.
Евро остается в пределах 100-108 рублей за евро, наблюдается давление на нижнюю границу этого диапазона.
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