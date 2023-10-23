Индекс МосБиржи завершал предыдущую неделю ростом. Ему остается пройти всего 0,7% до годового максимума в районе 3290 п. Объемы торгов на текущей волне роста держатся выше средних значений. Есть риск, что сразу же уверенно выйти из боковика последних месяцев у индекса не получится. В данный момент сдерживающими рост факторами выступает укрепление рубля, а также начавшийся в пятницу откат цен на нефть.

На этой неделе ключевым событием станет пятничное заседание Банка России. Консенсус предполагает повышение ключевой ставки. Большинство аналитиков рассчитывают на шаг в +100 б.п. до 14%. Рынок ОФЗ мог еще не в полной мере заложить такой сценарий в цену.

Курс USD/RUB в пятницу прошел вниз отметку 97, после чего снижение ускорилось до 95. При этом не было каких-то дополнительных факторов поддержки рубля в виде роста нефти. Наоборот, фьючерсы Brent снижались. Укрепление рубля происходило на низких оборотах в парах с юанем и долларом. Это намекает на то, что рост национальной валюты обеспечен не столько увеличением предложения долларов и юаней, а сокращением спроса на них. Шансы на дальнейшее укрепление рубля в свете начала налогового периода остаются повышенными.

Американский рынок снижается три сессий подряд. В пятницу S&P 500 потерял еще 1,3% и приблизился к минимальным значениям с начала июня. Все отраслевые индексы завершали день в минусе. Общим среднесрочным фактором давления выступает рост доходностей по гособлигациям США. На прошлой неделе по 10-летним Treasuries доходность достигла максимума с 2007 г. в районе 5%.

На текущий момент 17% компаний из состава индекса S&P 500 отчитались о финансовых результатах за III квартал. В 73% случаев чистая прибыль эмитентов оказывалась выше консенсус прогноза — в среднем на 6,6%. В целом же общий агрегированный результат по прибыли указывает на ее снижение на 0,4% относительно предыдущего квартала. По выручке лучше консенсуса отчиталось 66% компаний. На этой неделе ожидаются отчеты бигтехов: Amazon, Microsoft, Alphabet и др.