В среду, 1 ноября, курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,71% до 92,74 рубля, евро/рубль подешевел на 1,05% до 97,80 рубля, юань/рубль опустился на 0,36% до 12,63 рубля.

Укрепление национальной валюты происходило на фоне роста цен на нефть в первой половине торгов. Дополнительную поддержку рублю оказывают жесткая денежно-кредитная политика Банка России и требование об обязательной продаже части экспортной выручки крупнейшими компаниями. К концу дня стоимость барреля Brent снизилась на 0,42% до 85,01 доллара.

В то же время доллар укреплялся на мировом валютном рынке к основным валютам на ожиданиях повышения ставки ФРС США в декабре. Однако к закрытию торгов индекс доллара резко упал. Цена на нефть Brent в ходе европейских торгов повышалась до 87,20 доллара, затем начала снижаться перед решением ФРС США и закрылась на отметке 85,01 доллара. По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 0,8 млн баррелей до 422 млн, запасы бензина увеличились, а дистиллятов сократились. Добыча в США осталась на рекордном уровне 13,2 млн баррелей в сутки. Данные оказались негативными для рынка.

Ключевым событием стало заседание ФРС США и выступление главы Дж. Пауэлла. По итогам ноябрьского заседания ФРС базовая ставка была оставлена на уровне 5,25-5,50% годовых. Вероятность её сохранения в декабре по данным CME Group возросла с 68,9% до 80,0%. Он заявил, что ФРС уже значительно ужесточила политику, что требует осторожности. Решение по ставке в декабре пока не принято и зависит от данных по инфляции и рынку труда. Сценарий снижения ставки не рассматривается.

На торгах в Азии 2 ноября Brent стоит 85,40 доллара, нашел поддержку выше 84,20 доллара. При уверенном отскоке восстановление до 90 долларов возможно на следующей неделе. На открытии торгов на Мосбирже наблюдается рост иностранных валют. У рубля есть поддержка, но ее недостаточно для закрепления доллара ниже 90 руб. Сегодня ожидается боковое движение пары доллар/рубль около 93,50 руб. При пробое 94,50 руб. начнется новая фаза на ослабление рубля до 97,50 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,17%, до 3206,52 п. индекс РТС — на 0,79%, до 1088,42 п. Индекс Мосбиржи торгуется выше поддержки 3191 п. Покупатели находятся на краю пропасти. Если поддержка не устоит, то падение цен на акции входящих в индекс ускорится. Чем дольше индекс Мосбиржи торгуется выше 3191 п., тем выше вероятность превышения уровня 3290 п.