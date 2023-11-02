На наш взгляд, доллар лучше купить, когда заработает в полной мере требование к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки. Эта мера, как правило, очень хорошо работает на ослабление мировых резервных валют, не только доллара, по отношению к рублю. Если необходимо купить доллары до конца ноября, то лучше это сделать в третьей декаде месяца, примерно с 20 по 27 число. На третью декаду месяца в России приходится налоговый период, когда мировые резервные валюты дешевеют даже при неблагоприятной коньюнктуре для рубля. Можно не торопиться и подождать до декабря. До конца года крупные предприятия, получившие сверхприбыли в 2022 году, должны будут уплатить в бюджет windfall tax, то есть временный налог на сверхприбыль за 2022 год. Значит, у доллара будет повод для падения, а у рубля — ещё один повод для укрепления. Доллар снова пойдет вверх, на наш взгляд, уже в середине следующего года, когда будут отменены ограничения по продаже валютной выручки для экспортеров.

До конца недели доллар может подешеветь до 90 рублей, а может и преодолеть эту психологическую отметку и пойти чуть ниже. На фоне решительных действий Банка России по урегулированию ситуации с курсом и повышению ключевой ставки на 200 базисных пунктов доллар может продолжить дешеветь до конца ноября.