Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,7%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после подъема накануне, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,9%, торгуясь в районе 85,4 доллара за баррель. Отметим, что рынки позитивно восприняли сохранение ставки со стороны ФРС США и те сигналы, которые получили в комментариях к итогам заседания, что спровоцировало вчера вечером волну покупок в рисковых активах. Данная тенденция продолжается и сегодня. При этом в ходе торгов отметим выход индексов деловой активности в промышленности европейских стран и данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые могут оказать влияние на настроения инвесторов. Плюс к этому, сегодня состоится заседание Банка Англии, на котором ожидается сохранение ставки на уровне 5,25%.

По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 207 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, чему способствует позитивный внешний фон. При этом российские акции продолжают игнорировать ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил к нижней границе диапазона 85 — 90 долларов за баррель. Однако в дальнейшем данный фактор может оказать давление на наш рынок и привести к активизации коррекционных настроений.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и евро прибавляют 0,3% и 0,8%, поднявшись до 93 и 98,6 рубля, юань подтягивается на 0,4%, торгуясь в районе 12,69 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери. Отступление пары доллар/рубль к середине диапазона 90 — 95 рублей привело к появлению некоторого баланса в спросе и предложении, что способствует консолидации американской валюты на текущих уровнях. При этом сохраняются возможности для ухода доллара к нижней границе данного коридора, однако, на наш взгляд, подобная динамика более вероятна во второй половине ноября на фоне старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.