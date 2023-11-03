Боковик не выпускает
Индекс МосБиржи продолжает показывать преимущественно нейтральную динамику. Котировки находятся в районе 3200 п. Объемы торгов остаются ниже средних. Причин для выхода из широкого бокового коридора 3000-3300 п. пока не появляется.
Торговая активность накануне выросла после новостей о санкциях. США добавили в SDN-лист АФК Систему, СПБ Биржу, Арктик СПГ-2 и ряд банков.
Американский рынок акций растет четыре сессии подряд. В четверг индекс S&P 500 прибавил еще 1,9%, показав лучшую сессию за семь месяцев. Все отраслевые сектора прибавили от 1,2% и более. В лидерах отрасль недвижимости и энергетика. Отскок рынка акций США в последние дни сопровождается снижением доходностей американских гособлигаций. По 10-летним выпуска Treasuries доходность упала с 5% до 4,65%.
Накануне вышел отчет Apple. Чистая прибыль и выручка оказались чуть выше прогнозов аналитиков, но акции на постмаркете все равно упали на 3%. Общий объем продаж снижается четвертый квартал подряд. Apple сообщила, что не ожидает роста выручки в IV квартале 2023 г., тогда как ранее эксперты в среднем ожидали ее рост на 5% в годовом выражении.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20231103/842163846.html