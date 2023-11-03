Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие индексы прибавляют до 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного подъема днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тренд на восстановление, прибавляя 0,2% и торгуясь чуть выше 87 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня повлиять на настроения инвесторов, выдели публикацию индексов деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, данных по безработице в Еврозоне, а также статистику по безработице и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США. В ходе сессии ожидаем продолжения позитивной динамики на мировых рынках, однако к концу дня могут активизироваться продажи на фоне фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям в акциях.

По итогам четверга индекс Мосбиржи индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив сессию в районе 3 197 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, чему способствует улучшение внешнего фона и, в частности, восстановление цен на нефть. В результате, наш рынок попытается отыграть вчерашние потери и вновь закрепиться выше отметки 3 200 пунктов по индексу Мосбиржи.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты консолидируются по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск изменение котировок доллара, евро и юаня не превышает 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 93,4, 99,2 и 12,74 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению. При этом тенденция последних дней на консолидацию основных мировых валют на новых уровнях, достигнутых в рамках волны укрепления рубля, на наш взгляд, сохранится. В частности, пара доллар/рубль продолжит движение в верхней половине диапазона 90 — 95 рублей.