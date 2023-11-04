Согласно агрегированной статистике World Gold Council (WGC), центральные банки продолжили покупки золота в третьем квартале 2023 года. За этот период ими было приобретено 337 тонн этого драгоценного металла, что является третьим по величине объемом квартальных закупок за последние 10 лет. Напомним, что рекорд закупок золота центральными банками был установлен в третьем квартале 2022 года, когда было приобретено 459 тонн. ЦБ РФ не остался в стороне от этого тренда, продолжая активно покупать золото в золотовалютные резервы (ЗВР), хотя в относительном выражении доля золота в ЗВР умеренно снизилась относительно рекорда в 25%.

Центробанки других стран тоже ускорили закупки золота в ЗВР, как и репатриацию золота из США и Великобритании на свою территорию. Среди лидеров с точки зрения объемов закупок этого металла в 2022-2023 гг можно отметить Китай и Турцию. Для Китая приобретение золота в значительной степени стало альтернативой вложениям в государственные облигации США. Поднебесная сократила вложения в эти инструменты до минимального уровня с 2009 года, хотя еще в 2018 году страна была крупнейшим держателем долговых обязательств США на общую сумму в 1,1 триллиона долларов.

На фоне роста инфляции и снижения реальных процентных ставок популярность инвестиций в покупку физического золота со стороны населения в мире также выросла. По данным WGC лидерами по этому показателю по-прежнему остаются Китай и Индия, показавшие в третьем квартале 2023 года рост объемов инвестиций в монеты и слитки со стороны населения на 16% и 20%, соответственно.

Приобретение золота ЦБ РФ является нейтральным с точки зрения дополнительного влияния на инфляцию, т.к. при этом не происходит существенного увеличения денежной массы и значительного влияния на курс рубля, поскольку закупку металла ЦБ осуществляет внутри страны. Гораздо более высокий эффект на инфляцию оказывает произошедший рост реальных доходов населения на фоне резкого сокращения уровня безработицы, транслировавшийся в рост спроса на экспортные товары в рамках параллельного импорта.