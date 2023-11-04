Российская валюта на завершившейся рабочей неделе еще укрепилась против основных инвалют, торгуемых на Мосбирже, и это произошло уже четвертую неделю подряд.

Диапазон курсовых колебаний при этом остался широким, а сами курсы инвалют в очередной раз обновили минимумы — уже за несколько месяцев. Доллар уходил на минимум с 1 августа (91,62 рубля), юань — с 11 июля (12,48 рубля), евро — с 5 июля (97,42 рубля),

Курс рубля получил последний октябрьский импульс к росту благодаря пику налогового периода октября (суммарные платежи оцениваются примерно в 4 триллиона рублей). Экспортеры продавали валюту для бюджетных платежей.

Кроме того, они продолжали обязательные продажи экспортной выручки, согласно указу президента. Наконец, импортеры после резкого и неожиданного повышения Центробанком РФ ключевой ставки сразу до 15% задумались о снижающемся потребительском спросе, в том числе и на импортную продукцию. Это сократило спрос на валюту.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю упал на 1,71 рубля до 92,42 рубля, юаня — на 14 копеек до 12,66 рубля, евро — на 63 копейки до 98,95 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю опустилась до 7,85 тысячи против 8,35 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА НАЛОГИ И АУКЦИОНЫ МИНФИНА

Рубль начал неделю сильным рывком вверх против основных валют на Мосбирже. Коррекционный рост инвалют в конце предыдущей недели сменился их падением.

Сказывался налоговый фактор – понедельник стал последним днем перевода октябрьских обязательных платежей в бюджет, что увеличивало предложение инвалюты на продажу от экспортеров.

Кроме того, спрос на рубли подогрели удачные аукционы минфина РФ по размещению ОФЗ. Так, на двух размещениях ведомство продало долговых госбумаг на 90,15 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе 176,4 миллиарда.

ПРОГНОЗЫ

Середину и завершение рабочей недели рубль провел в стабилизации с тенденцией к укреплению против основных валют. При этом расширение санкций США, в частности против "СПБ биржи" и некоторых российских банков, оказывало психологически негативный эффект на рубль и сдерживало его рост.

Между тем, в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов ЦБ РФ подчеркнул, что даже при санкционном давлении основными условиями доверия на финансовом рынке выступают стабильность и прозрачность действующего регулирования, отсутствие существенных ограничений на движение капитала и инвестиций в экономику, снижение инфраструктурных рисков и надлежащее функционирование механизмов, направленных на защиту инвесторов.

Минфин России оценил, что направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 8 ноября по 6 декабря 621,1 миллиарда рублей, по 29,6 миллиарда рублей в день. В период с 6 октября по 7 ноября показатель составляет 398,72 миллиарда рублей, по 18,12 миллиарда рублей в день. Впрочем, пока в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок: с 10 августа и до конца года.

Более того, Банк России собирается осуществлять валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики еще три года, ежегодный объем продаж валюты может составить до 600 миллиардов рублей, говорится в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов" ЦБ.

Таким образом, пока сохраняется благоприятный фон для роста рубля. Завершение недели курсом ниже важного уровня поддержки 92,5 рубля за доллар открывает ему дорогу на 90 рублей.