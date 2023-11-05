На данный момент зерновая сделка между Россией и Китаем больше выглядит соглашением о намерениях, нежели полноценным контрактом. Кроме того, предстоит преодолеть ряд препятствий на пути ее реализации: например, текущие фитосанитарные требования Китая не позволяют поставлять в страну озимую российскую пшеницу, которая представляет собой больше половины всего урожая.

Тем не менее у сделки, несомненно, есть перспективы. На текущий момент у сибирской и дальневосточной пшеницы есть проблемы с рынком сбыта, хотя данные регионы обладают значительным потенциалом для увеличения производства зерновых. В первую очередь это Сибирь: Новосибирск, Томск, Красноярский край могли бы значительно увеличить площадь посевных, и сделка с Китаем решила бы проблему сбыта.

C точки зрения логистики — помимо поставок по железной дороге — реализация сделки могла бы способствовать развитию водных транспортных магистралей, таких как Амур. Но для этого потребуется создать необходимый парк соответствующего водного транспорта, обновить старые и создать новые перевалочные системы.

Опасения насчет того, что резкое увеличение поставок зерновых в Китай создаст дефицит внутри страны и спровоцирует рост цен, выглядят не слишком обоснованными. По данным Минсельхоза, в прошлом сезоне Россия экспортировала около 60 млн тонн зерна, т.е. в десять с лишним раз больше, чем предполагает объем поставок по зерновой сделке с Китаем (70 млн тонн: 12 лет = 5,8 млн тонн в год). Кроме того, в России накоплены избыточные запасы, которые давят на цены внутри страны.

Подписание долгосрочного контракта на поставку зерновых из России в Китай выглядит логичным развитием сразу нескольких тенденций. После разрыва с Западом Россия ищет новые рынки сбыта для своего экспорта. А Китай по тем же причинам стремится диверсифицировать поставщиков ключевых товарных активов, таких как продовольствие и энергоносители.

Обеспечение продовольственной безопасности является для Китая стратегическим приоритетом, т.к. на долю страны приходится всего около 7% всех пахотных земель в мире, тогда как доля ее населения в общемировом показателе составляет 18%. Кроме того, геополитические конфликты оказывает серьезное влияние на мировой продовольственный рынок, провоцируя перебои с поставками и масштабные колебания цен.

Кроме того, Пекин заинтересован в развитии проекта "Пояс и Путь", и российский проект "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" будет этому способствовать. Одновременно с этим продолжительный срок действия сделки повысит предсказуемость поставок и сбыта для обеих сторон соответственно.

Таким образом, зерновая сделка станет еще одним шагом на пути увеличения товарооборота между двумя странами, который, по большей части, уже осуществляется в юанях. В конце прошлого месяца Банк Китая сообщил, что доля юаня в трансграничной торговле товарами, которую ведет страна, в первые девять месяцев текущего года достигла рекордных 24,4%, прибавив за год больше 6%. Кроме того, регулятор подчеркнул, что хотел бы, чтобы юань становился все более распространенной валютой в резервах мировых центробанков. Зерновая сделка с Россией должна этому способствовать.

Москва также должна извлечь из нее выгоду: Запад не накладывал прямых санкций на экспорт российского зерна, однако ограничения в отношении некоторых российских банков и компаний несколько усложняют проведение этих сделок. Перенаправление потоков зерна в Китай выглядит для РФ логичным решением данной проблемы.

Рынок Китая огромен: по оценкам ITC Trade Map, в 2022 году страна импортировала агропродукции на $224 млрд. При этом доля России на этом рынке крайне мала.

Укрепление торговых связей с Россией выглядит важным для Китая и в свете продолжающейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином. В частности, в октябре США усилили контроль за поставками в Китай полупроводников, произведенных американскими компаниями. Спустя несколько дней Пекин в ответ ограничил экспорт графита, который является важным компонентом аккумуляторов электромобилей, и 90% которого производится в Китае. Этим летом Китай также ввел ограничения на экспорт двух редкоземельных металлов, галлия и германия, которые используются при производстве электроники.

Таким образом, похоже, что мировые торговые потоки все больше разделяются на "дружественные" и "недружественные". В США для этого даже придумали специальный термин "Friendshoring", который означает производство и закупку товаров и услуг в странах, которые являются геополитическими союзниками. По сути, Friendshoring аналогичен созданию торгового блока, и в этом смысле заключение зерновой сделки между РФ и Китаем также хорошо укладывается в данную логику.

Автор — Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка "Открытие".