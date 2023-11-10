Российская валюта на завершившейся рабочей неделе продолжил попытки укрепления против основных инвалют, торгуемых на Мосбирже, и это происходило уже пятую неделю подряд. Впрочем, тренд на укрепление рубля начал выдыхаться, и его курс в ходе торгов преимущественно стабилизировался.

Диапазон курсовых колебаний при этом сузился, а сами курсы инвалют уже не стали обновлять минимумы за несколько месяцев. Доллар торговался в коридоре 91,73-92,94 рубля, юань — 12,58-12,74 рубля, евро — 97,79 — 99,40 рубля.

Курс рубля продолжил получать импульс к росту от обязательных продаж экспортной выручки, согласно указу президента. Импорт после резкого и неожиданного повышения Центробанком РФ ключевой ставки сразу до 15% также, видимо, уменьшился, что сократило спрос на валюту.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара вечером в пятницу снижался по итогам недели на 22 копейки до 92,2 рубля, юаня — на 5 копеек до 12,61 рубля, евро — на 40 копеек до 98,55 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю опустилась до 7,45 тысячи против 7,85 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль начал неделю стабилизацией с небольшой тенденцией к повышению против основных валют на Мосбирже. Нерабочий, в связи с праздником в России, день — в понедельник (в который Мосбиржа все же проводила торги), добавлял неуверенности игрокам, что проявлялось в отсутствии четкой курсовой динамики.

Российский рынок подошел близко к балансу между спросом на иностранную валюту и ее предложением. При этом продажи валюты экспортерами компенсировались психологическим эффектом от сильно упавшей нефти.

Так, баррель марки Brent сползал за неделю от уровня 84,89 доллара до минимума с июля (79,2 доллара). Впрочем, к закрытию недели он все-таки скорректировался, но всего до 81,3 доллара.

Признаки замедления роста мировой экономики понижают спрос на топливо. В частности, инвесторы обратили внимание на данные о снижении экспорта нефти Китаем, который является крупным потребителем и импортером нефти.

В свою очередь, на рынке появилась информация, что Саудовская Аравия на данный момент не обсуждает использование цены на нефть для давления на Израиль с целью прекращения огня в палестино-израильском конфликте. Это понижает риски дефицита топлива на рынке и тоже давит на цену нефти.

ПРОГНОЗЫ

Середину и завершение рабочей недели рубль провел в попытках роста, увенчавшихся стабилизацией против основных валют.

При этом Минфин РФ порадовал, что федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом всего в 0,7% ВВП, дефицит составил 1,235 триллиона рублей. Таким образом, показатель ощутимо снизился с начала года (более 2 триллионов рублей), когда проходили авансовые траты бюджета. В действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.

Игроки рынка с отрадой обратили внимание и на оценки ЦБ РФ, который зафиксировал заметное увеличение чистых продаж валюты со стороны экспортеров, особенно со второй половины октября. В итоге они составили в прошлом месяце 12,5 миллиарда долларов против 9,2 миллиарда в сентябре и около 7 миллиардов в августе. При этом доля рублевых расчетов за экспорт снизилась в сентябре с 40,5% до 37,4%, а доля импортных платежей в рублях даже подросла — до 31,1% (с 29,7% в августе).

Таким образом, обозначается некий баланс между спросом и предложением инвалюты на российском рынке, который пока, скорее всего, определит стабилизационный коридор курса — в диапазоне 91-93 рубля за доллар.