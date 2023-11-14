Фондовый рынок в последнее время больше зависит от корпоративных новостей, чем от геополитики или макроэкономики. Политические и макроэкономические риски немного смягчились, рубль делает робкие попытки укрепления, существенное повышение ключевой ставки пока не сильно ограничило деловую активность.

В целом корпоративная отчетность говорит об устойчивости российских эмитентов, у ряда из них рекордные показатели в части финансов и производства. Так, "Сбер" за десять месяцев заработал 1,26 триллиона рублей чистой прибыли, это больше чем за весь самый успешный для него 2021 год, в котором чистая прибыль составила 1,24 триллиона рублей. Соответственно, за 2023 год от "Сбера" можно ожидать рекордных дивидендов.

В свою очередь "Фосагро" объявило о рекордных производственных показателях за девять месяцев. Высокие темпы роста демонстрируют рекламный рынок, технологический и агропромышленный комплекс на фоне импортозамещения.

Есть и позитивные сюрпризы в части дивидендов. Так, "Газпромнефть" объявила промежуточные дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 рубля на акцию, рынок ожидал намного более скромных 57 рублей на акцию. Можно говорить, что именно отчетность и дивиденды наиболее успешных компаний могут вывести их акции на новые высоты и противостоять негативному тренду на ранке акций, когда из-за высоких ставок розничные инвесторы переводят часть капиталов из акций в депозиты и облигации.

16 ноября свою отчетность за девять месяцев представит компания МТС и можно ожидать дальнейший рост количества экосистемных клиентов на фоне в целом стабильного состояния основного бизнеса. 17 ноября свои финансовые результаты за три квартала представит компания "Ренессанс Страхование", сочетающая рост бизнеса на 15% с относительно высокой дивидендной доходностью, что редко для российского фондового рынка. Можно ожидать сильных финансовых результатов и хотя согласно дивидендной политике не стоит ждать квартальных дивидендов, аккумулируется финансовая подушка для годовых дивидендных выплат.

Есть и компании —аутсайдеры, Например, хуже ожиданий отчиталась Segezha Group, отразившая отрицательный свободный денежный поток. Но это скорее исключение, в целом квартальная отчетность за девять месяцев — хороший задел для более менее успешного корпоративного 2023 года.