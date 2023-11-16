МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро на фоне ряда благоприятных факторов. В среду, 15 ноября, курс доллара опустился до 89,45 рубля, а евро — до 97,32 рубля. Этому способствует жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, включая повышение ключевой ставки до 7,5%. Также положительно сказывается указ президента об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки.

Кроме того, приближается период уплаты налогов, что традиционно ведет к росту спроса на рубли. Еще один фактор — ослабление доллара на мировом рынке на фоне замедления инфляции в США. Инвесторы считают, что ФРС США близка к завершению цикла повышения ставок.

Позитивные новости пришли и от Еврокомиссии, которая улучшила прогноз ВВП России на 2023 год до 2% роста после ожидавшегося ранее спада на 0,9%. Однако эксперты отмечают, что добровольные ограничения добычи нефти и проблемы с экспортом газа будут сдерживать восстановление экономики. Инфляция в России, по прогнозам Еврокомиссии, в 2023 году составит 6%, а затем будет постепенно снижаться благодаря мерам ЦБ до 4,6% в 2024 году и 4% в 2025 году.

На этом фоне цены на нефть испытали коррекцию вниз. После публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти Brent подешевела до $81,03 за баррель. Трейдеры фиксируют прибыль после недавнего роста цен. Продолжение снижения цен на нефть может негативно повлиять на рубль и сузить пространство для его укрепления. Уже сейчас темпы роста рубля замедлились после пробития отметки 90 рублей за доллар. Тем не менее, внутренние и внешние факторы пока благоприятствуют рублю. Чтобы определить дальнейшее направление курса, нужно дождаться формирования новых уровней поддержки для доллара после снижения ниже 90 рублей. На горизонте сейчас уровень 86 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,08%, до 3215,11 пункта, индекс РТС — на 1,55%, до 1134,22 пункта. Индекс Мосбиржи снижался до поддержки 3180 пунктов, но к вечеру падение было выкуплено. Нужно пару дней понаблюдать за активностью покупателей, поскольку техническая картина пока указывает на падение индекса до 3125 пунктов.