Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Индии, прибавляющий 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного подъема днем ранее, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия среды. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,6%, торгуясь в районе 80,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов выделим публикацию данных по заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии в США. Отметим, что вчерашняя публикация индекса цен производителей в Штатах показала дальнейшее замедление проминфляции, которая в последующем отразится на потребительской инфляции, способствуя ее замедлению. Данный фактор мог бы усилить покупки в рисковых активах, однако инвесторы проигнорировали данную статистику.

По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 215 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в наших бумагах. Поводом может послужить отступление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к нижней границе диапазона 80 — 85 рублей, что негативно для российского рынка, а основное давление будет оказано на нефтегазовый сектор. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи в ходе торгов может возобновить коррекционное снижение и к концу сессии отступить ниже 3 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.20 мск доллар и юань теряют порядка 0,2%, торгуясь в районе 89,3 и 12,3 рубля соответственно, евро снижается на 0,4%, отступив до 96,8 рубля. В ходе сессии ожидаем консолидации основных мировых валют на достигнутых уровнях. Сдерживать дальнейшее укрепление национальной валюты будет ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, однако этого фактора не хватит, чтобы развернуть текущие тенденции в рубле. В результате, пара доллар/рубль закрепится в диапазоне 85 — 90 рублей, однако не сможет сделать развить нисходящий тренд.