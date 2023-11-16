Рубль настроен на рост
Российская национальная валюта взяла курс на рост и на данный момент мы видим продолжение снижения курсов почти всех мировых валют по отношению к рублю. Основными факторами являются продажа валютной выручки, довольно высокие мировые цены на нефть, а также высокая ключевая ставка.
Данные по инфляции за октябрь — рост на 0,7% до 6,7% за год. Напомним, что ранее целью по инфляции были 4% за год, а показатели, достигнутые сейчас, на фоне сильных изменений в геополитике выглядят весьма оптимистичными. Рост ключевой ставки и позитивные показатели по торговому балансу (в сентябре рост до 13,3 млрд долларов) оказывают поддержку российской валюте.
Что касается соотношения между долларом и евро, то мы видим возможное восстановление до уровня в 1,08 и выше. В ближайшее время особое внимание мы уделяем событиям, способным оказать влияние на настроения инвесторов, в числе которых выделяются данные по инфляции в Америке и Европе за октябрь. В частности, инфляция в ЕС ожидается на уровне 2,9%, что может повлиять на сохранение ключевой ставки ЕЦБ на уровне 4,5% в декабре.
Прогнозы
Американская валюта на текущей неделе нацеливалась на 86 руб. При этом уровень сопротивления в верхней границе диапазона составляет 95-96 руб. Тренд на укрепление рубля на этой неделе по-прежнему очень заметный.
Евро движется в сторону 93-95 рублей за евро, тогда как диапазон в 100-103 рубля за евро — это область сопротивления для рынка.
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