Рост вложений в госдолг США в октябре 2023 года мы связываем с ростом доходности казначейских облигаций США и, как следствие, ростом интереса к таким бумагам. В октябре доходность по таким бумагам в моменте превышала 5%, чего не было с 2007 года.

Очевидно, вложения в них увеличили российские резиденты, но не государство. Банк России уже успел опровергнуть такие заявления. Возможно, вложения связаны с российскими юрлицами.

Если рассматривать эту историю с точки зрения рисков, то поскольку государство не увеличивало своих вложений, значит для России это ничем не грозит. Для частных компаний такие вложения носят кредитный риск и риск ликвидности. Помимо этого, покупатели казначейских облигаций США находятся под риском роста инфляции. В случае ее роста доходность будет расти и дальше за счет снижения цен на такие бумаги.

Впрочем, даже если рост вложений продолжится, объем инвестиций России в эти бумаги по-прежнему составляет несущественные 71 млн долларов. Для сравнения: в 2010-м году объем вложений в госдолг США со стороны РФ превышал 170 млрд долларов. На текущий момент мы видим, что доходность по суверенным бондам США начала снижаться. Поэтому, на наш взгляд, ожидать роста вложений даже из экономических соображений, на данный момент не приходится.