Российская валюта завершила рабочую очередным ростом — шестой раз подряд.

При этом, замедлившийся было тренд на укрепление рубля после попыток его стабилизации получил импульс, и курс доллара таки пробил психологическую отметку 90 рублей и сутки был ниже нее. Однако неделя завершилась вничью: доллар. отскочив вверх, застыл по ее итогам ровно на этой отметке.

При этом курсы инвалют в течение недели опять обновили минимумы — уже с начала июля. Доллар максимально падал при этом до 88,57 рубля, юань — до 12,21 рубля, евро — 96,13 рубля.

Курс рубля продолжил получать импульс к росту от обязательных продаж экспортной выручки, от которых, видимо, уже начинает накапливаться кумулятивный эффект. При этом после «прокола» курсом круглой отметки 90 рублей, видимо, сработали сигналы технического анализа, и продажи долларов для снижения рисков обесценивания портфеля (stop loss) краткосрочно толкнули его на локальные минимумы. Однако перед выходными игроки воспользовались низким курсом и откупили подешевевшую инвалюту, что подняло ее курс.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара по итогам недели все же упал на 2,29 рубля до 90 рублей, юаня — на 14 копеек до 12,47 рубля, евро — на 73 копейки до 97,82 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю опустилась до 7,25 тысячи против 7,45 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА МАКРОЭКОНОМИКУ И Urals

Рубль, отдохнув в стабилизации на предыдущей неделе, начал завершающуюся неделю уверенным ростом против основных валют на Мосбирже. Обязательная продажа валюты экспортерами сфокусировала внимание игроков рынка на данных по торговому балансу РФ. Положительное сальдо внешней торговли за 10 месяцев составило 104 миллиарда долларов, оценил ЦБ РФ.

Между тем, насторожило игроков рынка то, что доля российского экспорта в "недружественных" валютах, в первую очередь долларах и евро, в сентябре упала, по оценкам ЦБ РФ, до минимальных за всю историю 24,2%. Это может создавать дефицит этой валюты на Мосбирже.

Впрочем, по известному указу президента, экспортеры должны, получив рубли за продукцию, купить валюту за рубежом и продать ее на Мосбирже в соответствии с нормативом. Это кажется несколько нелогичным в рамках девалютизации и, видимо, будет донастраиваться.

Наконец, несмотря на наметившееся падение рынка нефти, отрадными для рубля стали новости о том, что средняя цена нефти Urals с 15 октября по 14 ноября составила 79,23 доллара за баррель при котировке Brent на уровне 88,62 доллара.

Таким образом, дисконт на российскую нефть за этот период составил в среднем 9,39 доллара за баррель, впервые упав ниже 10 долларов.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в торможении роста против основных валют, которое во второй половине дня пятницы и вовсе закончилось падением российской валюты, а также — выходом доллара к 90 рублям.

Психологическое давление оказывал провал рынка нефти в моменте ниже 77 долларов по марке Brent — к минимумам с июля.

В то же время, уверенные заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме поддерживают курс рубля. Она уверена, что если бы Банк России не повысил в октябре ключевую ставку, то потери для граждан, бизнеса и государства от растущего инфляционного давления были бы гораздо больше.

Так, каждый упущенный процентный пункт инфляции за год обходится гражданам РФ в 600 миллиардов рублей, заявила Набиуллина. Поэтому Банк России в 2024 году вернет инфляцию к цели в 4% и сможет начать снижать ключевую ставку, но какое-то время она еще будет высокой, резюмировала глава ЦБ.

Между тем, приближение пика налогового периода ноября в конце месяца способно активизировать продажи инвалюты экспортерами и курс доллара может еще раз зайти ниже 90 рублей и даже обновить минимумы с начала лета.