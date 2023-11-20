В пятницу, 17 ноября, рублевые пары по итогам торгов закрылись в плюсе. До открытия торгов в США российская валюта торговалась преимущественно в боковом коридоре. Однако к закрытию вечерней сессии рубль ослабился на фоне фиксации прибыли трейдерами и опасений по поводу возможного введения новых антироссийских санкций ЕС. Курс доллара к рублю вырос на 0,95%, до 90 рублей за доллар. Пара евро/рубль прибавила 0,58%, поднявшись до 97,82 рубля за евро. Китайский юань укрепился к рублю на 1,58%, до 12,46 юаня за рубль.



Обвал цен на нефть ранее не оказывал заметного давления на российскую валюту. Поэтому в пятницу подорожание нефти Brent до $80,77 за баррель с $77,32 не повлияло на динамику рублевых пар. Ослабление индекса доллара США тоже не смогло поддержать рубль. Цены на нефть выросли на фоне снижения курса доллара и сообщения Reuters о возможном дополнительном сокращении добычи странами OПЕК+ на ближайшем заседании.



В пятницу стоимость Brent подскочила на 3,91%, до $80,50 за баррель. Резкий рост цен перед выходными был спровоцирован двумя факторами — ослаблением доллара и новостью от Reuters о готовности ОПЕК+ принять дополнительные меры для стабилизации нефтяного рынка.



Доллар продолжает дешеветь на ожиданиях скорого завершения ужесточения монетарной политики ФРС. По данным CME Group, на 13 декабря вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет 100%. Таким образом, участники рынка не ждут повышения ставки до конца года.



В понедельник, 20 ноября, стоимость Brent составила $81,16 за баррель. У покупателей появилось окно возможностей для роста цен до $83,5. Однако в целом рынок пока контролируют продавцы нефти. Ситуация изменится только после закрепления Brent выше $84.



На открытии торгов в понедельник рублевые пары продемонстрировали снижение. Курс доллара опустился до 89,73 рубля. На этой неделе предложение валюты на внутреннем рынке увеличится из-за выплат по налогам. Кроме того, рубль получает поддержку от экспортеров, выполняющих требования о конвертации валютной выручки. Эти факторы создают благоприятные условия для укрепления рубля до конца месяца. Ослабление национальной валюты возможно при превышении курсом доллара отметки в 92,8 рубля. Предвестником этого станет рост выше 91,5 рубля за доллар.



Индекс Мосбиржи вырос 0,54%, до 3206,34 п., индекс РТС снизился на 0,63%, до 1122,10 п. Индекс Мосбиржи вырос на фоне ослабления рубля и повышения нефтяных котировок. На утренней сессии рубль торгуется в плюсе, нефть продолжает дорожать. Индекс Мосбиржи с открытия основной сессии может немного скорректироваться, но несильно. Если покупатели смогут удержать уровень 3185 п. в течение 2-3 дней, то увеличится вероятность к восстановлению до 3268 п.