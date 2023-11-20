Настроения на мировых фондовых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленное движение. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром теряют до 0,2%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в конце прошлой недели смог вернуться в диапазон 80 — 85 долларов за баррель и сегодня с утра продолжает волну восстановления, прибавляя 0,8% и торгуясь в районе 81,3 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе, которая будет короткой для американских рынков в связи с празднованием в четверг Дня благодарения, внимание инвесторов, кроме геополитического фактора, привлечет публикация протоколов последнего заседания ФРС США и блок статистики, в котором мы выделяем предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, а также продажи на вторичном рынке жилья и заказы на товары длительного пользования в Штатах.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 206 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях и попытку продолжения восстановления нашего рынка. Основным поводом здесь выступит позитивная динамика в ценах на нефть, которая поддержит наши бумаги. В результате, индекс Мосбиржи удержит позиции выше 3 200 пунктов и попытается подняться в диапазон 3 220 — 3 240 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, 9.15 мск доллар снижается на 0,5%, отступив до 89,5 рубля, евро и юань теряют порядка 0,1%, торгуясь в районе 97,7 и 12,45 рубля соответственно. Отметим, что поддержку национальной валюте оказывает улучшение ситуации в ценах на нефть. Плюс к этому, в рамках предстоящей недели способствовать росту национальной валюты будет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 ноября. В результате, в ходе недели рубль попытается продолжить волну восстановления, в результате чего пара доллар/рубль может отступить в середину диапазона 85 — 90 рублей.